Терим в четвертый раз в своей карьере возглавил "Галатасарай"

Новым главным тренером "Галатасарай" назначен Фатих Терим, сообщает официальный твиттер клуба.

Условия личного контракта специалиста не разглашаются. На этом посту он сменил уволенного несколько дней назад Игора Тудора.

Стоит отметить, что Терим возглавил "Галатасарай" уже в четвертый раз в своей карьере.

64-летний Терим также тренировал "Анкарагюджю", "Гёзтепе", "Фиорентину", "Милан" и трижды сборную Турции.

Под его руководством "Галатасарай" шесть раз становился чемпионом Турции, дважды выигрывал Кубок Турции, четырежды Суперкубок Турции, а также Кубок УЕФА.

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