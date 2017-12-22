Терим в четвертый раз в своей карьере возглавил "Галатасарай"

Теги галатасарайфатих терим

Терим в четвертый раз в своей карьере возглавил "Галатасарай"

Новым главным тренером "Галатасарай" назначен Фатих Терим, сообщает официальный твиттер клуба.

Условия личного контракта специалиста не разглашаются. На этом посту он сменил уволенного несколько дней назад Игора Тудора.

Стоит отметить, что Терим возглавил "Галатасарай" уже в четвертый раз в своей карьере.

64-летний Терим также тренировал "Анкарагюджю", "Гёзтепе", "Фиорентину", "Милан" и трижды сборную Турции. 

Под его руководством "Галатасарай" шесть раз становился чемпионом Турции, дважды выигрывал Кубок Турции, четырежды Суперкубок Турции, а также Кубок УЕФА.

Не пропустите: "Манчестер Сити" продлил Фернандиньо. | http://soccernews.ru

комментарии
Алексей

На этом посту он сменил уволенного несколько лет назад Игора Тудора..... я вас правильно понял что Галатасарай несколько лет играл без главного тренера? )))

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 16 33
2 Фенербахче 16 32
3 Галатасарай 16 32
4 Бешикташ 16 30
5 Кайсериспор 16 30
6 Гёзтепе АС Измир 16 30
7 Трабзонспор 16 28
8 Бурсаспор 16 24
9 Сивасспор 16 23
10 Малатия Беледийеспор 16 19
11 Касимпаса 16 19
12 Акхисар Беледийе ГС 16 19
13 Аланьяспор 16 18
14 Коньяспор 16 14
15 Османлыспор 16 14
16 Антальяспор 16 14
17 Генчлербирлиги 16 13
18 Карабюкспор 16 8
Полная таблица

топ-5 тегов