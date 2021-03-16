Тьерри Анри порекомендовал "Манчестер Сити" подписать Мбаппе и Холанда

Экс-нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри считает, что "Манчестер Сити" стоит купить форвардов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Холанд и Мбаппе обладают желанием разрушать все на своем пути. Защитники понимают, что они не дадут им жить спокойно. На месте "Манчестер Сити" я купил бы обоих игроков. Хочется верить, что клубу удастся провернуть такие трансферы. Рад видеть, что появляются такие футболисты, настоящие форварды", - приводит слова Анри Sky Sports.

Оба футболиста являются лучшими бомбардирами своих команд в текущем сезоне. На счету 22-летнего Мбаппе 24 матча за ПСЖ в Лиге 1, в которых он забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. 20-летний норвежец за 20 матчей Бундеслиги за "Боруссию" Дортмунд забил 19 мячей и отдал 4 голевые передачи.