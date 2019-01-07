Тьерри Анри рассказал, что думает о переходе Фабрегаса в клуб

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Тьерри Анри рассказал, что думает о переходе Фабрегаса в клуб

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри рассказал, что думает о переходе Франсеска Фабрегаса в клуб. Об этом сообщает BBC.

"Вы, видели, как провожали его болельщики: аплодисменты и слезы. как и я, наверное, видели, что его люди стоя провожали его аплодисментами и в слезах. 

С момента моего ухода из "Арсенала" мы общаемся каждые два-три дня", - сказал Анри.

Фабрегас играл в "Арсенале" с 2003 по 2011 год.

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