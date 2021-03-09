Тьерри Анри: "Я хочу возглавить "Арсенал", но не могу"
Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал вероятность стать главным тренером клуба.
"Если я спрошу любого фаната, хочет ли он однажды потренировать "Арсенал", он ответит да. Спрошу, хочет ли он забить гол за "Арсенал" - он ответит да. Когда мы обсуждаем такие вещи – это все утопия. Люди начинают придумывать слишком много, когда я говорю, что это мой клуб. Все дело в том, что он у меня в крови – я фанат "Арсенала".
И если вы меня спросите, хочу ли я когда-нибудь стать главным тренером "Арсенала", то я отвечу да. Я хочу быть ответственным за экипировку, хочу стричь газон на "Эмирейтс". Потому, что я фанат.
Да, я сплю и вижу, как работаю в "Арсенале". Но когда ты просыпаешься, вокруг реальный мир. Хотел бы я тренировать "Арсенал"? Конечно. Хотел бы я тренировать "Барселону"? Да. Хотел бы я снова сыграть за "Арсенал"? Да, но в действительности я не могу ничего из этого сделать.
Я по прежнему учусь, я хочу приносить пользу команде, которую буду тренировать. Я сосредоточен на том, что могу сделать. Остальное – это утопия", – цитирует Анри портал "FourFourTwo".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18