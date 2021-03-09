Тьерри Анри: "Я хочу возглавить "Арсенал", но не могу"

Экс-нападающий "Арсенала" Тьерри Анри прокомментировал вероятность стать главным тренером клуба.

"Если я спрошу любого фаната, хочет ли он однажды потренировать "Арсенал", он ответит да. Спрошу, хочет ли он забить гол за "Арсенал" - он ответит да. Когда мы обсуждаем такие вещи – это все утопия. Люди начинают придумывать слишком много, когда я говорю, что это мой клуб. Все дело в том, что он у меня в крови – я фанат "Арсенала".

И если вы меня спросите, хочу ли я когда-нибудь стать главным тренером "Арсенала", то я отвечу да. Я хочу быть ответственным за экипировку, хочу стричь газон на "Эмирейтс". Потому, что я фанат.

Да, я сплю и вижу, как работаю в "Арсенале". Но когда ты просыпаешься, вокруг реальный мир. Хотел бы я тренировать "Арсенал"? Конечно. Хотел бы я тренировать "Барселону"? Да. Хотел бы я снова сыграть за "Арсенал"? Да, но в действительности я не могу ничего из этого сделать.

Я по прежнему учусь, я хочу приносить пользу команде, которую буду тренировать. Я сосредоточен на том, что могу сделать. Остальное – это утопия", – цитирует Анри портал "FourFourTwo".