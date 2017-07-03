Терри близок к переходу в "Астон Виллу"



Защитник Джон Терри в ближайшее время перейдет в "Астон Виллу", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист станет игроком "львов" в течение 48 часов.

Напомним, что 36-летний Терри является свободным агентом и достанется "Астон Вилле" бесплатно. | http://soccernews.ru