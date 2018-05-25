Терри готов продлить контракт с "Астон Виллой" при одном условии

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Терри готов продлить контракт с "Астон Виллой" при одном условии

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри готов продлить контракт со своим клубом при одном условии.

Как сообщает The Telegraph, 37-летний футболист настаивает на том, что в случае выхода в АПЛ он будет иметь право пропустить матчи против "Челси".

Напомним, что Терри является воспитанником "синих" и защищал цвета лондонской команды с 1998 по 2017 год.

Не пропустите: "Астон Вилла" определилась с будущим Терри. | http://soccernews.ru

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