Терри хочет вернуться в "Челси" и стать тренером

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри собирается вернуться в "Челси", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, футболист может завершить карьеру и войти в тренерский штаб лондонского клуба.

Стоит отметить, что контракт 37-летнего Терри с "Астон Виллой" истекает летом.

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