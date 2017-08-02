Терри: "Хочу выиграть Чемпионшип с "Астон Виллой"

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри рассказал о задачах команды на новый сезон.

По словам опытного футболиста, он хочет выиграть с новым клубом первенство.

"Мне хочется сыграть перед 45 тысячами поклонников. Это интересно. Я открываю новую главу. Наша главная задача – пробиться в Премьер-лигу. Этот клуб заслуживает играть там. У "Астон Виллы" есть всё - стадион, тренер, но в любом случае всё решается на поле.

Хочу выиграть Чемпионшип, но есть ещё 6-7 клубов, у которых такие же амбиции. Что касается меня, то я готов. Не вижу проблем. На протяжении карьеры я проводил по 60-65 матчей за сезон", - сказал он.

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