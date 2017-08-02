Терри: "Хочу выиграть Чемпионшип с "Астон Виллой"
Защитник "Астон Виллы" Джон Терри рассказал о задачах команды на новый сезон.
По словам опытного футболиста, он хочет выиграть с новым клубом первенство.
"Мне хочется сыграть перед 45 тысячами поклонников. Это интересно. Я открываю новую главу. Наша главная задача – пробиться в Премьер-лигу. Этот клуб заслуживает играть там. У "Астон Виллы" есть всё - стадион, тренер, но в любом случае всё решается на поле.
Хочу выиграть Чемпионшип, но есть ещё 6-7 клубов, у которых такие же амбиции. Что касается меня, то я готов. Не вижу проблем. На протяжении карьеры я проводил по 60-65 матчей за сезон", - сказал он.
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|О
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|38
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|Ливерпуль
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Эвертон
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|Саутгемптон
|38
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|46
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|Вест Бромвич Альбион
|38
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|Вест Хэм Юнайтед
|38
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|12
|Лестер Сити
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|Сток Сити
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|Кристал Пэлас
|38
|41
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|Суонси Сити
|38
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|38
|40
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|Уотфорд
|38
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|Халл Сити
|38
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|Мидлсбро
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