Терри и Руни поборются за пост тренера английского клуба

На пост главного тренера "Дерби Каунти" претендуют бывший игрок "Челси" Джон Терри и экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, Терри является фаворитом, так как имеет тренерский опыт. В настоящее время он является ассистентом главного тренера "Астон Виллы". Что касается Руни, то он является играющим тренером "Дерби Каунти" после отставки Филлипа Коку.

В данный момент клуб находится в стадии продажи члену королевской семьи ОАЭ.

После 14 туров "Дерби Каунти", набрав семь очков, занимает последнее, 24-место, в турнирной таблице Чемпионшипа.

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