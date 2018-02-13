Терри может остаться в "Астон Вилле" на следующий сезон



Защитник "Астон Виллы" Джон Терри собирается остаться в клубе на следующий сезон, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист может продолжить карьеру и продлить контракт с бирмингемским клубом, который истекает летом.

В этом сезоне 37-летний Терри провел за "Астон Виллу" 20 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Арсенал" может уволить Венгера в конце сезона. | http://soccernews.ru