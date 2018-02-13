Терри может остаться в "Астон Вилле" на следующий сезон

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Терри может остаться в "Астон Вилле" на следующий сезон
Защитник "Астон Виллы" Джон Терри собирается остаться в клубе на следующий сезон, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист может продолжить карьеру и продлить контракт с бирмингемским клубом, который истекает летом.

В этом сезоне 37-летний Терри провел за "Астон Виллу" 20 матчей и забил 1 гол.

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