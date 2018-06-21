Терри может получить компенсацию от "Астон Виллы", если не найдет новый клуб

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Терри может получить компенсацию от "Астон Виллы", если не найдет новый клуб"Астон Вилла" будет обязана заплатить Джону Терри 673 тысячи евро если защитник останется свободным агентом или завершит свою карьеру. 

37-летний игрок уже покинул клуб, хотя его контракт истекает в конце следующего месяца.

По правилу каждый игрок, который был отпущен свободным агентом в июне, имеет право на выходное пособие в размере одной месячной зарплаты, если сразу не подписал контракт с другой командой.

Читайте: Терри продолжит карьеру в команде Лэмпарда | http://soccernews.ru

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