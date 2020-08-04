Терри может возглавить "Борнмут"

"Борнмут" занимается поиском замены для главного тренера Эдди Хау, который покинул свой пост после вылета команды из АПЛ.

По информации The Times, клубом на сегодняшний день рассматриваются три кандидатуры. Это Крис Хьютон, Ли Джонсон и Джон Терри.

Экс-капитан "Челси" входит в тренерский штаб "Астон Виллы". Два других специалиста сейчас являются безработными.

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