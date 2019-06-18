Терри может возглавить "Дерби Каунти"

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Терри может возглавить "Дерби Каунти"

"Дерби Каунти" начал искать нового главного тренера на случай ухода в "Челси" нынешнего наставника Фрэнка Лэмпарда.

По информации Daily Mail, в шорт-лист "баранов" среди прочих входит Джон Терри.

38-летний англичанин сейчас работает в тренерском штабе "Астон Виллы", которая пробилась в АПЛ по итогам минувшего сезона.

Стоит отметить, что у Терри нет самостоятельного тренерского опыта.

Не пропустите: "Дерби" не намерен отпускать Лэмпарда в "Челси". | http://soccernews.ru
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