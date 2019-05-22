Терри может возглавить клуб Чемпионшипа

Теги мидлсброастон вилладжон терри

Терри может возглавить клуб Чемпионшипа

Известный английский футболист Джон Терри может дебютировать на посту главного тренера.

По сведениям TalkSport, в назначении 38-летнего Терри заинтересован "Мидлсбро", который ранее отправил в отставку Тони Пьюлиса. "Мидлсбро" финишировал в Чемпионшипе на седьмой позиции.

Отметим, что с 2018 года Терри является ассистентом главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита.

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