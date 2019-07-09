Терри может возглавить "Ньюкасл"
Джон Терри стал очередным кандидатом на пост главного тренера "Ньюкасла", сообщает The Guardian.
По сведениям издания, 38-летний англичанин входит в шорт-лист специалистов, которых "сороки" рассматривают в качестве замены для Рафаэля Бенитеса.
Стоит отметить, что у Терри нет опыта самостоятельной тренерской работы. Сейчас он является ассистентом наставника "Астон Виллы" Дина Смита.
Напомним, что контракт экс-капитана "Челси" с бирмингемским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее его сватали в "Мидлсбро" и "Дерби Каунти".
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|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
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|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16