Терри может возглавить "Ньюкасл"

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Терри может возглавить "Ньюкасл"

Джон Терри стал очередным кандидатом на пост главного тренера "Ньюкасла", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 38-летний англичанин входит в шорт-лист специалистов, которых "сороки" рассматривают в качестве замены для Рафаэля Бенитеса.

Стоит отметить, что у Терри нет опыта самостоятельной тренерской работы. Сейчас он является ассистентом наставника "Астон Виллы" Дина Смита.

Напомним, что контракт экс-капитана "Челси" с бирмингемским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее его сватали в "Мидлсбро" и "Дерби Каунти".

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