Терри назначен капитаном "Астон Виллы"

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Терри назначен капитаном "Астон Виллы"

Защитник Джон Терри стал новым капитаном "Астон Виллы", сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что 36-летний футболист перебрался в "Астон Виллу" этим летом, заключив однолетний контракт.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне капитанскую повязку в бирмингемской команде носил Джеймс Честер.

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