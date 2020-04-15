Терри назвал два клуба, которые хотели приобрести его во время карьеры в "Челси"

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Терри назвал два клуба, которые хотели приобрести его во время карьеры в "Челси"

Экс-игрок "Челси" Джон Терри рассказал, что когда он выступал за "синих", его хотели подписать только два клуба.

"Когда я выступала за "Челси", меня хотели подписать два клуба. Первым был "Хаддерсфилд" - как только я пришел в команду. Джанлука Виалли не отпустил меня.

Второй - "Манчестер Сити". От них поступило официальное предложение. Я сказал: "Никогда не хочу покидать "Челси". После чего со мной продлили контракт", - приводит слова Терри Goal.com.

Терри является воспитанником "Челси". Он выступал за клуб с 1998 по 2017 год. В составе "синих" он завоевал 17 трофеев.

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Первоклашка с крутым нравом

Зато жёны одноклубников хотели Джона постоянно))

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