Терри не думает завершать карьеру

Теги челсиджон терри

Терри не думает завершать карьеруБывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри заявил, что не думает о завершении карьеры.

По слухам СМИ, опытный футболист решил уйти из футбола и собирается начать работать в качестве телевизионного эксперта на канале Sky Sports.

"Просто чтобы прояснить, я не завершал карьеру,. Сейчас я наслаждаюсь отпуском со своей семьей и взвешиваю все варианты", - написал он.

В прошлом сезоне Терри провел в составе "Астон Виллы" 36 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

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