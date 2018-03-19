Терри не собирается завершать карьеру

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри пока не собирается завершать карьеру, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 37-летний футболист планирует отыграть ещё один сезон в составе бирмингемской команды.

В этом сезоне Терри сыграл за "Астон Виллу" 29 матчей и забил 1 гол.

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