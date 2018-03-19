Терри не собирается завершать карьеру
Защитник "Астон Виллы" Джон Терри пока не собирается завершать карьеру, сообщает The Sun.
По сведениям издания, 37-летний футболист планирует отыграть ещё один сезон в составе бирмингемской команды.
В этом сезоне Терри сыграл за "Астон Виллу" 29 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|38
|82
|2
|Кардифф Сити
|37
|76
|3
|Фулхэм
|38
|69
|4
|Астон Вилла
|38
|69
|5
|Дерби Каунти
|37
|62
|6
|Мидлсбро
|38
|62
|7
|Бристоль Сити
|38
|61
|8
|Престон Норт Энд
|38
|60
|9
|Шеффилд Юнайтед
|38
|60
|10
|Миллуол
|38
|58
|11
|Брентфорд
|38
|54
|12
|Ипсвич Таун
|38
|52
|13
|Норвич Сити
|38
|52
|14
|Лидс Юнайтед
|38
|50
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|47
|16
|Ноттингем Форест
|38
|46
|17
|Шеффилд Уэнсдэй
|38
|41
|18
|Халл Сити
|38
|39
|19
|Болтон Уондерерс
|38
|39
|20
|Рединг
|38
|36
|21
|Барнсли
|38
|33
|22
|Бирмингем Сити
|38
|33
|23
|Бертон Альбион
|38
|30
|24
|Сандерленд
|38
|28