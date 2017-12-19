Терри не сожалеет об уходе Салаха из "Челси"

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Терри не сожалеет об уходе Салаха из "Челси"Легенда лондонского "Челси" Джон Терри не сожалеет об уходе вингера Мохамеда Салаха, ныне успешно выступающего за "Ливерпуль", из стана "аристократов" в 2015-м году.

"Я не сожалею о том, что он ушел, потому что в то время он не сделал нашу команду сильнее. Давайте не будем забывать, что мы были одной из лучших команд в Премьер-Лиге в то время, когда он пришел в клуб. Таким образом, он присоединился к одной из лучших команд. Когда игроки приходят в такие команды, могут ли они сделать достаточно для того, чтобы выдержать конкуренцию и занять свое место в коллективе? Нет, это очень трудно сделать", - цитирует 37-летнего защитника, ныне выступающего за "Астон Виллу" Express.

Напомним, Терри рассказал, почему он не хочет играть в АПЛ. | soccernews.ru

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