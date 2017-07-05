Терри объявил о планах возглавить "Челси"

Легенда "Челси" Джон Терри заявил, что в будущем хотел бы тренировать этот клуб.

"Это моя цель. У нас с Фрэнком Лэмпардом были такие разговоры. Слишком большая мечта? Таких не бывает.

Я всегда хотел быть самым лучшим. Если речь идет о карьере тренера, это "Челси". Было бы невероятно попасть туда, но я понимаю, что такие клубы – это не то место, куда приходят на первую работу", - сказал он.

Напомним, что на днях Терри стал игроком "Астон Виллы".