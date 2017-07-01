Терри определился с местом продолжения карьеры

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Терри определился с местом продолжения карьеры

Бывший защитник "Челси" Джон Терри вскоре станет игроком "Астон Виллы", сообщает ESPN.

По сведениям издания, экс-капитан сборной Англии уже дал согласие на переход в бирмингемский клуб. Ожидается, что на выходных о сделке объявят официально.

Терри достанется "Астон Вилле" бесплатно, так как его контракт с "Челси" истёк.

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