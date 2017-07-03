Терри отказался от должности тренера в "Астон Вилле"

Защитник Джон Терри отказался от предложения заняться тренерской деятельностью в "Астон Вилле".

Как сообщает Sky Sports,36-летний англичанин все же будет играть за команду Чемпионшипа, но только на протяжении одного сезона.

Официально о переходе должно быть объявлено в течение суток.

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