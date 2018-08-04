Легендарный английский защитник Джон Терри получил предложение поработать на телевидении, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, телеканал Sky Sports приглашает 37-летнего футболиста на должность эксперта.

Отметим, что Терри сейчас является свободным агентом. Последним его клубом была "Астон Вилла".

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