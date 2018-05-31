Терри попрощался с "Астон Виллой"

"Астон Вилла" объявила об уходе защитника Джона Терри. Опытный защитник подписал контракт с клубом прошлым летом, но не смог помочь команде вернуться в Премьер-лигу.

"Я горжусь, что у меня была возможность выступать и быть капитаном такого великого клуба, как "Астон Вилла". Я отдал всего себя на поле и за его пределами, и мне до сих пор обидно, что команда не вышла в премьер-лигу, она этого полностью заслуживает", - написал Терри.

Читайте также: Топ-10 лучших игроков сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru