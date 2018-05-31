Терри попрощался с "Астон Виллой"

Теги джон терриастон вилла

Терри попрощался с "Астон Виллой""Астон Вилла" объявила об уходе защитника Джона Терри. Опытный защитник подписал контракт с клубом прошлым летом, но не смог помочь команде вернуться в Премьер-лигу. 

"Я горжусь, что у меня была возможность выступать и быть капитаном такого великого клуба, как "Астон Вилла". Я отдал всего себя на поле и за его пределами, и мне до сих пор обидно, что команда не вышла в премьер-лигу, она этого полностью заслуживает", - написал Терри.

Читайте также: Топ-10 лучших игроков сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Франция и Италия встретятся в товарищеском матче

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов