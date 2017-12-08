Терри приступил к тренировкам

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри восстановился после травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

Сегодня футболист тренировался в общей группе. Главный тренер клуб Стив Брюс надеется, что футболист сможет вернуться на поле до конца этого года.

В этом сезоне 37-летний Терри провел за "Астон Виллу" 16 матчей в Чемпионшипе и забио 1 мяч.

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