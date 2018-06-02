Терри продолжит карьеру в команде Лэмпарда
Защитник Джон Терри определился с местом продолжения карьеры.
Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время ветеран переберется в "Дерби Каунти", который недавно возглавил Фрэнк Лэмпард.
Напомним, что Терри и Лэмпард долгое время выступали за "Челси".
Читайте также: Терри попрощался с "Астон Виллой". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Курс на Россию: Испания примет Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ 2018
-
Шоу звезд на "Энфилде": Бразилия встречается с Хорватией
-
Бельгия и Португалия сыграли в безголевую ничью
-
Битва с прицелом на Лигу Наций: Албания и Украина сойдутся в товарищеском матче
-
Неожиданность в Клагенфурте: Австрия переигрывает действующего чемпиона мира
Лента новостей
-
Отец Черышева: "Если Денис получит игровое время, то станет лучшим в составе сборной России"
-
Мустафи: "Месси был моим самым сложным противником"
-
"Валенсия" может подписать брата Азара
-
"Барселона" хочет, чтобы Гризманн гарантировал свой переход в клуб до ЧМ 2018
-
Игрок "Штутгарта" попросил клуб отпустить его в "Арсенал"
-
Мекиска минимально обыграла Шотландию
-
Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Роналду
-
Компани может не сыграть на Чемпионате Мира
-
Два топ-клуба АПЛ ведут борьбу за Клюйверта
-
Курс на Россию: Испания примет Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ 2018
-
Невилл дал совет "Манчестер Юнайтед" касательно Бэйла
-
Клопп поставил "Реалу" два условия
-
На Левандовски появился новый претендент
-
Федерация футбола Франции не собирается менять Дешама на Зидана
-
Подписывайся на канал Soccernews в Telegram
-
Роналдо назвал свою команду мечты
-
Коутиньо: "Месси и Роналду соперничают уже много лет, но я думаю, настало время и остальным стремиться к господству в футболе"
-
1
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку мая
-
Шоу звезд на "Энфилде": Бразилия встречается с Хорватией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|46
|99
|2
|Кардифф Сити
|46
|90
|3
|Фулхэм
|46
|88
|4
|Астон Вилла
|46
|83
|5
|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
|60
|13
|Лидс Юнайтед
|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
|24
|Сандерленд
|46
|37