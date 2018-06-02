Терри продолжит карьеру в команде Лэмпарда

Теги джон террифрэнк лэмпарддерби каунти

Терри продолжит карьеру в команде Лэмпарда

Защитник Джон Терри определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время ветеран переберется в "Дерби Каунти", который недавно возглавил Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что Терри и Лэмпард долгое время выступали за "Челси".

Читайте также: Терри попрощался с "Астон Виллой". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 46 99
2 Кардифф Сити 46 90
3 Фулхэм 46 88
4 Астон Вилла 46 83
5 Мидлсбро 46 76
6 Дерби Каунти 46 75
7 Престон Норт Энд 46 73
8 Миллуол 46 72
9 Брентфорд 46 69
10 Шеффилд Юнайтед 46 69
11 Бристоль Сити 46 67
12 Ипсвич Таун 46 60
13 Лидс Юнайтед 46 60
14 Норвич Сити 46 60
15 Шеффилд Уэнсдэй 46 57
16 Куинз Парк Рейнджерс 46 56
17 Ноттингем Форест 46 53
18 Халл Сити 46 49
19 Бирмингем Сити 46 46
20 Рединг 46 44
21 Болтон Уондерерс 46 43
22 Барнсли 46 41
23 Бертон Альбион 46 41
24 Сандерленд 46 37
Полная таблица

топ-5 тегов