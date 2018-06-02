Терри продолжит карьеру в команде Лэмпарда

Защитник Джон Терри определился с местом продолжения карьеры.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшее время ветеран переберется в "Дерби Каунти", который недавно возглавил Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что Терри и Лэмпард долгое время выступали за "Челси".

Читайте также: Терри попрощался с "Астон Виллой". | http://soccernews.ru