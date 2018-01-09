Терри рассказал, кто вдохновил его стать в будущем тренером

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Терри рассказал, кто вдохновил его стать в будущем тренером

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри признался, что в будущем хотел бы стать тренером.

"Я был достаточно молод, когда Моуринью возглавил "Челси", мне было всего 23 года. Но уже после нескольких тренировок я начал записывать интересные моменты себе в блокнот. Мне было интересно то, что он говорил на командных собраниях, перед играми или на пресс-конференциях. Иногда после тренировок я записывал всё, что мы только что делали. С момента прихода Моуринью в команду я понял, что в будущем хочу стать тренером" - цитирует Терри Sportsmole.

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