Терри рассказал, при каком условии он останется в "Астон Вилле"

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Терри рассказал, при каком условии он останется в "Астон Вилле"

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри прокомментировал свое будущее.

"Я надеюсь, это не конец. Если мы выйдем в АПЛ, я останусь. Надеюсь, что смогу еще несколько лет поиграть в Премьер-лиге. В моем соглашении прописано, что я останусь, если мы выйдем в АПЛ. Мне нравится в "Вилле". Я должен был выкладываться на поле, чтобы заработать признание болельщиков и команды. Для тренера было большим вызовом подписывать 36-летнего футболиста. Работа еще не закончена, у нас еще есть матчи. Но надеюсь, что я останусь" - приводит слова Терри сайт клуба.

Отметим, что сегодня состоится первая полуфинальная игра плей-офф Чемпионшипа между "Астон Виллой" и "Мидлсбро".

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