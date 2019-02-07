Терри считает финал Лиги Чемпионов в Москве худшим моментом в своей карьере

Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, какой момент в своей карьере он считает самым худшим.

"Самый худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно" - заявил Терри.

Отметим, что Терри имеет в виду финал Лиги Чемпионов-2007/08, который проходил в Москве. Тогда "синие" по серии пенальти уступили "Манчестер Юнайтед", а Терри, носивший в то время капитанскую повязку, не реализовал пенальти, который принес бы своей команде победу.

После игры Терри плакал, а Аврам Грант, возглавлявший в то время "Челси", выкинул полученную медаль в толпу болельщиков.

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