Терри считает финал Лиги Чемпионов в Москве худшим моментом в своей карьере
Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, какой момент в своей карьере он считает самым худшим.
"Самый худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно" - заявил Терри.
Отметим, что Терри имеет в виду финал Лиги Чемпионов-2007/08, который проходил в Москве. Тогда "синие" по серии пенальти уступили "Манчестер Юнайтед", а Терри, носивший в то время капитанскую повязку, не реализовал пенальти, который принес бы своей команде победу.
После игры Терри плакал, а Аврам Грант, возглавлявший в то время "Челси", выкинул полученную медаль в толпу болельщиков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11