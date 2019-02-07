Терри считает финал Лиги Чемпионов в Москве худшим моментом в своей карьере

Теги челсиджон терри

Терри считает финал Лиги Чемпионов в Москве худшим моментом в своей карьере

Легенда "Челси" Джон Терри рассказал, какой момент в своей карьере он считает самым худшим.

"Самый худший момент в карьере? Москва. До сих пор больно" - заявил Терри.

Отметим, что Терри имеет в виду финал Лиги Чемпионов-2007/08, который проходил в Москве. Тогда "синие" по серии пенальти уступили "Манчестер Юнайтед", а Терри, носивший в то время капитанскую повязку, не реализовал пенальти, который принес бы своей команде победу.

После игры Терри плакал, а Аврам Грант, возглавлявший в то время "Челси", выкинул полученную медаль в толпу болельщиков.

Читайте также: Не "Ливерпулем" единым: ТОП-4 команды, которые упускали чемпионский титул на финише чемпионата. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может заменить Семака экс-тренером команды

"Зенит" может заменить Семака экс-тренером команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
2 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 26 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов