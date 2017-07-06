Терри спел песню на командном ужине в "Астон Вилле"

Теги астон вилладжон терри

Терри спел песню на командном ужине в "Астон Вилле"Новичок "Астон Виллы" Джон Терри спел песню во время первого командного ужина в новом клубе.

Видеоролик опубликовал форвард Андре Грин, а затем опубликовал его на своей странице в Инстаграме.

Как известно, 36-летний англичанин подписал с клубом из Бирмингема однолетний контракт.

 

@johnterry.26

Публикация от André Green (@andregreen_19)

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