Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka
Издание Squawka составило рейтинг 15 лучших центральных защитников в истории АПЛ.
Первым стал бывший игрок "Челси" Джон Терри. В тройке лучших также оказались Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл. Пятым стал экс-футболист "Спартака" Неманья Видич, известный по выступлениям за "МЮ".
Полный список 15 лучших защитников:
1. Джон Терри ("Челси")
2. Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", КПР)
3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут")
4. Тони Адамс ("Арсенал")
5. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед")
6. Гари Паллистер ("Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро")
7. Рикарду Карвалью ("Челси")
8. Стив Брюс ("Манчестер Юнайтед")
9. Венсан Компани ("Манчестер Сити")
10. Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон", "Ливерпуль")
11. Яп Стам ("Манчестер Юнайтед")
12. Джейми Каррагер ("Ливерпуль")
13. Сами Хююпя ("Ливерпуль")
14. Коло Туре ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль")
15. Ледли Кинг ("Тоттенхэм")
Не пропустите: Аршавин рассказал, что помешало его переходу в "Спартак"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka
-
"Торпедо-БелАЗ" обыграло "Смолевичи" в 11-м туре чемпионата Беларуси
-
Судья Славко Винчич задержан в компании девяти проституток
-
Девушка Роналду опубликовала фотографию из спортзала
-
Аршавин назвал лучших игроков, с которыми когда-либо выступал в одной команде
-
Нигматуллин назвал трех любимых тренеров в карьере
-
5 матчей АПЛ и чемпионская игра "Ливерпуля" пройдут на нейтральных полях по требованию полиции
-
"Ювентус" утратил интерес к хавбеку "Барселоны" Артуру
-
Глушаков высказался о своём будущем в "Ахмате"
-
Роналду - самый высокооплачиваемый футболист мира по версии Forbes
-
"Интер" нацелился на основного защитника "Барселоны"
-
Аршавин рассказал, что помешало его переходу в "Спартак"
-
Мартино - о "Барселоне": "Это худший год в моей карьере"
-
УЕФА изменит место проведения финала Лиги Чемпионов
-
Брендан Роджерс в марте переболел коронавирусом
-
Вернблум рассказал, почему боялся переходить в ЦСКА
-
"Интер" определился с будущим Эшли Янга и Алексиса Санчеса
-
"Ахмат" объявил о продлении контрактов с четырьмя игроками
-
2
Широков: "Якин - чистый мудак. Я ему так и сказал"
-
Паредес рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус" в 2011 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18