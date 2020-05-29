Терри стал лучшим центральным защитником в истории АПЛ по версии Squawka

Издание Squawka составило рейтинг 15 лучших центральных защитников в истории АПЛ.

Первым стал бывший игрок "Челси" Джон Терри. В тройке лучших также оказались Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл. Пятым стал экс-футболист "Спартака" Неманья Видич, известный по выступлениям за "МЮ".

Полный список 15 лучших защитников:

1. Джон Терри ("Челси")

2. Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", КПР)

3. Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут")

4. Тони Адамс ("Арсенал")

5. Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед")

6. Гари Паллистер ("Манчестер Юнайтед", "Мидлсбро")

7. Рикарду Карвалью ("Челси")

8. Стив Брюс ("Манчестер Юнайтед")

9. Венсан Компани ("Манчестер Сити")

10. Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон", "Ливерпуль")

11. Яп Стам ("Манчестер Юнайтед")

12. Джейми Каррагер ("Ливерпуль")

13. Сами Хююпя ("Ливерпуль")

14. Коло Туре ("Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль")

15. Ледли Кинг ("Тоттенхэм")

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