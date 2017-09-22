Терри трогательно попрощался с Костой

Бывший капитан "Челси" Джон Терри попрощался с испанским форвардом Диего Костой, который вернулся в "Атлетико".

"Удачи, Диего, в следующем этапе твоей карьеры. Это невероятный игрок и один из самых забавных парней, которых я встречал в футболе. Играть против тебя на футбольном поле было истинным кошмаром. Ты один из лучших игроков, с которыми мне приходилось выступать в одной команде.

Диего отдавал для "Челси" все, когда надевал футболку этого клуба. Он родился победителем. Я буду очень скучать по тебе, мой друг", – написал Терри в Instagram.

Good Luck @diego.costa in your next journey my friend ⚽️ An unbelievable player and one of the nicest and funniest guys I have met in football, playing against him in training and games was an absolute nightmare,one of the best and underrated players I have played with and against. He gave everything for our club every time he wore a Chelsea shirt and was a born winner. Going to miss you mate Good luck to you and your family JT @chelseafc Публикация от John Terry (@johnterry.26) Сен 21 2017 в 11:10 PDT

Читайте: Официально: Диего Коста возвращается в "Атлетико" | http://soccernews.ru