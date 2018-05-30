Терри ушел из "Астон Виллы"

Защитник Джон Терри принял решение покинуть "Астон Виллу".

Как сообщает официальный сайт клуба, ветеран не стал продлевать соглашение с "львами" и покинет команду, как свободный агент.

Напомним, что "Астон Вилла" не смогла пробиться в АПЛ, уступив в финальной игре плей-офф Чемпионшипа "Фулхэму".

Читайте также: Топ-10 лучших игроков сезона в АПЛ. | http://soccernews.ru