Терри ушел из "Астон Виллы"

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Терри ушел из "Астон Виллы"

Защитник Джон Терри принял решение покинуть "Астон Виллу".

Как сообщает официальный сайт клуба, ветеран не стал продлевать соглашение с "львами" и покинет команду, как свободный агент.

Напомним, что "Астон Вилла" не смогла пробиться в АПЛ, уступив в финальной игре плей-офф Чемпионшипа "Фулхэму".

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Команда М О
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2 Кардифф Сити 46 90
3 Фулхэм 46 88
4 Астон Вилла 46 83
5 Мидлсбро 46 76
6 Дерби Каунти 46 75
7 Престон Норт Энд 46 73
8 Миллуол 46 72
9 Брентфорд 46 69
10 Шеффилд Юнайтед 46 69
11 Бристоль Сити 46 67
12 Ипсвич Таун 46 60
13 Лидс Юнайтед 46 60
14 Норвич Сити 46 60
15 Шеффилд Уэнсдэй 46 57
16 Куинз Парк Рейнджерс 46 56
17 Ноттингем Форест 46 53
18 Халл Сити 46 49
19 Бирмингем Сити 46 46
20 Рединг 46 44
21 Болтон Уондерерс 46 43
22 Барнсли 46 41
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