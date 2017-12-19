Терри включил в сборную Премьер-Лиги всех времен восемь игроков "Манчестер Юнайтед"

Легенда лондонского "Челси" Джон Терри, ныне вступающий за бирмингемскую "Астон Виллу", представил свою версию сборной Премьер-Лиги всех времен.

Так, в число лучших 37-летний бек включил: Давида Де Хеа, Гари Невилла, Джейми Каррагара, Рио Фердинанда, Патриса Эвра, Криштиану Роналду, Стивена Джеррарда, Пола Скоулза, Райана Гиггза, Уэйна Руни и Тьерри Анри.

Стоит отметить, что данную команду Терри составлял без учета игроков "Челси".

Напомним, Терри не сожалеет об уходе Салаха из "Челси". | soccernews.ru