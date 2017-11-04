Терри выбыл на три месяца

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри травмировался в матче 16-го тура Чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей".

По предварительным данным, у 36-летнего футболиста перелом плюсневой кости. Ориентировочные сроки восстановления составят три месяца.

В этом сезоне Терри сыграл за "Астон Виллу" 16 матчей и забил 1 гол.

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