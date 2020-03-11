Терри вынужден продать свой особняк из-за жены

Ассистент главного тренера "Астон Виллы" Джон Терри продаст свой дом по просьбе жены, сообщает The Sun.

По сведениям издания, бывший футболист оценил свой особняк в шесть миллионов евро. Дело в том, что несколько лет назад дом Терри был ограблен, когда он вместе с женой и детьми был на горнолыжном курорте. Тогда преступники вынесли драгоценностей почти на 500 тысяч евро. С тех пор жена Терри не может спокойно находиться в доме.

39-летний Терри в бытность футболистом выступал за "Челси", "Ноттингем Форест" и "Астон Виллу". За сборную Англии сыграл 78 матчей.

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