Терри: "Я не хочу играть в АПЛ, не хочу играть против "Челси"

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Терри: "Я не хочу играть в АПЛ, не хочу играть против "Челси"

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри уйдет из клуба в случае выхода в АПЛ.

"Я не хочу играть в АПЛ, не хочу играть против "Челси".  Этот клуб многое дал мне, за что я ему очень благодарен" - приводит слова Терри Daily Star.

Отметим, что "Астон Вилла" в настоящее время находится на 5-й позиции в Чемпионшипе.

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