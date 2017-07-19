Терри запечатлел финишный рывок Хассельбайнка в школьных соревнованиях родителей

Теги джон терри

Терри запечатлел финишный рывок Хассельбайнка в школьных соревнованиях родителейЗащитник английской "Астон Виллы" Джон Терри запечатлел финишный рывок своего бывшего партнера по лондонскому "Челси" Джима-Флойда Хассельбайнка в школьных соревнованиях среди родителей.

Напомним, Конте прокомментировал продление контракта с "Челси". | soccernews.ru

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