Терри запечатлел финишный рывок Хассельбайнка в школьных соревнованиях родителей

Защитник английской "Астон Виллы" Джон Терри запечатлел финишный рывок своего бывшего партнера по лондонскому "Челси" Джима-Флойда Хассельбайнка в школьных соревнованиях среди родителей.

Напомним, Конте прокомментировал продление контракта с "Челси". | soccernews.ru