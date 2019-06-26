Терри заявил, что у Лэмпарда самые высокие шансы преуспеть в "Челси"

Теги челсиджон террифрэнк лэмпард

Терри заявил, что у Лэмпарда самые высокие шансы преуспеть в "Челси"

Экс-одноклубник Фрэнка Лэмпарда Джон Терри заявил, что англичанин может многого добиться с "Челси". Об этом сообщает Goal.

Отметим, что на данный момент Лэмпард тренирует "Дерби Каунти".

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет, чтобы 41-летний специалист возглавил клуб.

"Если смотреть на сезон, которой он провел с "Дерби", то нет никого более подходящего, чем Лэмпард, чтобы преуспеть в "Челси", - сказал Терри.

Этим летом лондонский клуб покинул главный тренер Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус".

А еще: СМИ узнали, сколько Лэмпард будет зарабатывать в "Челси"| http://soccernews.ru
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