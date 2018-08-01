Террористы готовили атаку на стадион "Барселоны"

Летом прошлого года террористы готовили атаку на стадион "Камп Ноу" в Барселоне, сообщает AS.

По сведениям издания, теракт планировался 20 августа во время матча "Барселона" - "Бетис".

Нападение намеревалась сделать та же джихадистская группировка, которая 17 августа устроила в столице Каталонии давку микроавтобусом, унесшей жизни 16 человек.

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