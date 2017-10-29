Террористы угрожают главному тренеру сборной Франции Дешаму

Теги дидье дешамфранция

Террористы угрожают главному тренеру сборной Франции Дешаму

Террористические группировки, связанные с экстремистской организацией "Исламское государство", угрожают главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, сообщает Get French Football News.

Боевики считают наставника "трёхцветных" врагом Аллаха и хотят с ним расправиться.

Фото: Исламисты угрожают Дидье Дешаму расправой

Не пропустите: "Исламское государство" грозит терактами в России во время ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Нант 11 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 ФК Кан 11 18
7 Сент-Этьен 10 17
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Генгам 11 14
11 Тулуза 10 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов