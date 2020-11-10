Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"

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Террористы в 2017 году готовили атаку на стадион "Барселоны"

Стало известно, что в 2017 году стадион "Барселоны" мог стать мишенью теракта. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, члены группировки ИГИЛ намеревались атаковать "Камп Ноу". Инцидент должен был произойти 20 августа 2017 года во время матча "Барселоны" с "Бетисом".

О готовящейся атаке стало известно в ходе судебного процесса над преступниками, имеющими отношение к террористическим актам, случившимся 17 августа 2017 года в разных точках Каталонии. 

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