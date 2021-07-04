Терюшков подтвердил интерес "Локомотива" и ЦСКА к Лантратову

Фото: инстаграм "Химок"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе "Локомотива" и ЦСКА к вратарю "Химок" Илье Лантратову.

"ЦСКА и "Локомотив" интересовались Лантратовым, однако конкретных предложений не поступало. На данный момент Илья принадлежит "Химкам". Мы рассчитываем на него в следующем сезоне", - приводит слова Терюшкова Sport24.

Лантратов выступает за "Химки" с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 31 матч, в которых пропустил 39 голов.

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