Тестовый матч на "Казань Арене" может быть перенесен

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о возможном переносе матча чемпионата России "Рубин" - "Уфа".

Встреча может быть перенесена с 6 на 7 мая. Данный матч должен стать первым официальным для "Казань Арены".

"В мае планируем проведение тестового матча - "Рубин" сыграет с "Уфой", это будет 6 или 7 мая. Матч был намечен на 6 мая, но мы можем перенести его на 7 мая. Согласно дорожной карте, у нас будет только один тестовый матч", - отметил он.

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