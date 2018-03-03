Тестовый матч на "Казань Арене" может быть перенесен
Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов рассказал о возможном переносе матча чемпионата России "Рубин" - "Уфа".
Встреча может быть перенесена с 6 на 7 мая. Данный матч должен стать первым официальным для "Казань Арены".
"В мае планируем проведение тестового матча - "Рубин" сыграет с "Уфой", это будет 6 или 7 мая. Матч был намечен на 6 мая, но мы можем перенести его на 7 мая. Согласно дорожной карте, у нас будет только один тестовый матч", - отметил он.
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