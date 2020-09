Тете стал игроком "Фулхэма". За футболистом следил "Спартак"

Защитник "Лиона" Кенни Тете стал игроком "Фулхэма", сообщает сайт лондонского клуба.

Контракт 24-летнего игрока с английским клубом рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро. Также французский клуб получит 10 процентов от следующей продажи игрока, если сумма трансфера превысит 10 миллионов евро.

Hands up if you're happy with that one! #TETERRIFIC pic.twitter.com/ECaoxNSVkO