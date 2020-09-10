Тете стал игроком "Фулхэма". За футболистом следил "Спартак"

Теги тетелионфулхэмспартак москва

Тете стал игроком "Фулхэма". За футболистом следил "Спартак"

Защитник "Лиона" Кенни Тете стал игроком "Фулхэма", сообщает сайт лондонского клуба.

Контракт 24-летнего игрока с английским клубом рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро. Также французский клуб получит 10 процентов от следующей продажи игрока, если сумма трансфера превысит 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский "Спартак".

Тете играл в составе "Лиона" с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите:  Годин может продолжить карьеру в "Кальяри"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом"

Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов