Тете стал игроком "Фулхэма". За футболистом следил "Спартак"
Защитник "Лиона" Кенни Тете стал игроком "Фулхэма", сообщает сайт лондонского клуба.
Контракт 24-летнего игрока с английским клубом рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год. Сумма трансфера составила 3,2 миллиона евро. Также французский клуб получит 10 процентов от следующей продажи игрока, если сумма трансфера превысит 10 миллионов евро.
Hands up if you're happy with that one! #TETERRIFIC pic.twitter.com/ECaoxNSVkO— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 10, 2020
Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский "Спартак".
Тете играл в составе "Лиона" с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.
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