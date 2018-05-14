Тевес анонсировал завершение карьеры

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Тевес анонсировал завершение карьеры

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес рассказал, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Я завершу карьеру в конце 2019 года - когда истечет мой контракт с "Бокой". Раньше я скучал, когда покидал этот клуб, но в этот раз все будет иначе. Я не буду менять команду, а просто завершу карьеру в футболке "Боки" - цитирует Тевеса Football Italia.

Напомним, что за свою карьеру Тевес успел поиграть за "Коринтианс", "Вест Хэм", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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