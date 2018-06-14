Тевес: "Думаю, что этот Чемпионат Мира станет турниром Лионеля Месси"

Форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес считает, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси должен отлично выступить на предстоящем Чемпионате Мира в России.

" Я не сомневаюсь, что этот Чемпионат Мира станет турниром Лионеля Месси. У него накопилось много гнева из-за последних неудач, даже если он этого не показывает. Я думаю, что это будет не последний Чемпионат Мира для него ", - цитирует 34-летнего нападающего Le 10 Sport.

Напомним, главный тренер Саудовской Аравии видит в сборной Аргентины и Месси главных фаворитов ЧМ-2018. | soccernews.ru