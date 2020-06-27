Тевес хочет пригласить Месси и Роналду на свой прощальный матч
Известный аргентинский футболист Карлос Тевес признался, что уже планирует свой прощальный матч.
36-летний нападающий намерен пригласить на свою последнюю игру ряд звёзд первой величины.
"В эту команду вошли бы Буффон, Уго Ибарра, Рио Фердинанд, Габриэль Хайнце, Патрис Эвра, Андреа Пирло, Пол Скоулз, Поль Погба, Криштиану Роналду, Лео Месси и Уэйн Руни", - перечислил свой желаемый состав Тевес.
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