Тевес: "Хочу насладиться двумя годами контракта с "Бока Хуниорс" - это последнее, что у меня осталось"



Нападающий Карлос Тевес прокомментировал свое возвращение в "Бока Хуниорс".

"Я вернулся, чтобы выиграть с клубом Кубок Либертадорес. Этого хотят все болельщики команды. Мое время в футболе вскоре завершится, поэтому я намерен исполнить свою мечту. Хочу насладиться двумя годами контракта с "Бока Хуниорс" - это последнее, что у меня осталось. Я благодарен "Шанхай Шэньхуа" за то, что они позволили мне покинуть клуб и вернуться домой", - цитирует 33-летнего Тевеса Sport.es.

33-летний Тевес ранее уже играл за "Боку" с 2001 по 2004 годы, а также с 2015 по 2016 годы, провел за клуб 168 матчей и забил 63 гола.

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